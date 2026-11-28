Hollanda'daki Tuvaletlerde Delik Neden Önde?
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Bu klozetlerin arka kısmında düz bir raf bulunuyor.
Rafın asıl amacı, dışkıyı sifonu çekmeden önce görebilmek.
Kökleri 19. yüzyıla dayanıyor.
Kokusu ve temizliği en büyük dezavantajı.
Doktorlar hangi klozet olursa olsun dışkıya bakmayı öneriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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