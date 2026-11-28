Hollandaca 'vlakspoelcloset', yani düz yıkamalı klozet olarak bilinen bu modelde dışkı önce rafın üzerine düşüyor, suya ancak sifon çekilince ulaşıyor. Raf arkada olduğu için su dolu bölüm ve gider deliği önde kalıyor.

Bu model yalnızca Hollanda'ya özgü değil. Belçika, Almanya ve Avusturya'nın bazı bölgelerinde de karşınıza çıkabiliyor.