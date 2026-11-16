Hollandalılar Evlerinde Neden Perde Kullanmaz?

Hollanda toplumunun düşünce yapısını uzun süre Kalvinizm şekillendirdi. Bugün çoğu Hollandalı kendini ateist olarak tanımlasa da çalışkanlık, disiplin ve tutumluluk gibi Kalvinist değerlerin etkisi sürüyor. Amsterdam gibi sık yapılaşmış şehirlerde komşular birbirine çok yakın yaşadığı için açıklık daha da göze çarpıyor.

Kalvinist anlayışta saklanacak bir şey olmaması ve pencerelerin açık durması iyi karşılanır. Kapalı perdelerin şüphe uyandırdığı, açık perdelerin ise zararlı dedikoduyu önlediği düşünülür. Katolik din adamlarının servetini kapalı kapıların ve kapalı perdelerin ardında biriktirdiği yönündeki anlatı da kıyaslamada sık geçer. Gizlilik isteyenler için ise pencereye vinil çıkartma yapıştırmak orta yol olarak öneriliyor.

Denizde uzun süre kalan erkeklerin eşlerini korumak için pencerelerin açık bırakıldığı hikayesi uydurma sayılıyor. Makalenin yazarı Holly Lenny bu yaşam tarzını Truman Show filmindeki gözetime benzetiyor.