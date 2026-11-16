Hollandalılar Evlerinde Neden Perde Kullanmaz?
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Hollanda'da akşam saatlerinde sokaktan geçen biri birçok evin içini bütün ayrıntısıyla görebilir. Pencerelerin önünde perde ya hiç yoktur ya da gün boyu açık bırakılır. Alışkanlığın arkasında Kalvinist açıklık anlayışı, sütunlaşma dönemindeki sosyal baskı ve büyük pencereler gibi açıklamalar öne sürülüyor. Hollandalıların çoğunun evinde perde olduğunu söyleyen itirazlar da var, yani anlatılanların bir kısmı abartı olabilir.
Perdesiz pencerelerin arkasında Kalvinist açıklık anlayışı olduğu öne sürülüyor.
Büyük pencerelerin sütunlaşma dönemindeki sosyal baskıdan kaldığı da düşünülüyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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