İngiltere'de Lavabolarda Neden İki Ayrı Musluk Var?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İngiltere'ye yolu düşenlerin ilk fark ettiği şeylerden biri, lavabolarda sıcak ve soğuk su için iki ayrı musluk bulunması. El yıkarken musluğun birinden kaynar, ötekinden buz gibi su akması pek çok turiste tuhaf geliyor. Ayrı muslukların ardında ise eski İngiliz evlerinin su tesisatı ve içme suyunu temiz tutma kaygısı yatıyor. Karışık bataryalar artık yaygınlaşsa da çift musluk düzeni pek çok eski evde ve banyoda hala yaşıyor.
Soğuk su şebekeden, sıcak su çatı arasındaki depodan geliyordu
Şebeke suyunu kirletebilecek bağlantılar uzun süre yasakla sınırlandı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın