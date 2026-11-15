İngiltere'de Lavabolarda Neden İki Ayrı Musluk Var?

Eski İngiliz evlerinde soğuk su doğrudan şebekeden ve yüksek basınçla gelirdi. Sıcak su ise çoğunlukla çatı arasındaki soğuk su deposundan beslenen bir tankta ısıtılır, musluğa yer çekimiyle ve düşük basınçla ulaşırdı. Depoda bekleyen su, şebekeden taze gelen su kadar temiz sayılmıyordu.

İngiltere ve Galler'de içme suyunu denetleyen Drinking Water Inspectorate, eski evlerde çoğu zaman yalnızca mutfaktaki soğuk musluğun şebekeye bağlı olduğunu anlatıyor. Kurum, kapağı sıkı kapanmayan depolara ışık, toz, böcek, kuş ve kemirgen girebileceği uyarısında bulunuyor. İçmek, yemek hazırlamak ve diş fırçalamak için ideal olarak şebekeye bağlı musluğu öneren kurum, doğru kurulmuş ve bakımı yapılan depolardaki suyun da güvenli olduğunu ekliyor.

Çatı arasındaki depo genellikle üst kattaki banyoları besliyor, bazı evlerde ise soğuk suyun tamamı depodan geliyor. Kapalı ve basınçlı sıcak su sistemi kurulan yeni evlerde bütün musluklar çoğunlukla doğrudan şebeke basıncıyla çalışıyor. Musluğun nereden beslendiğini anlamanın basit bir yolu var. Tam açık musluğun ağzını başparmakla kapatıp suyu tutabiliyorsanız musluk büyük olasılıkla şebekeye değil depoya bağlı.

Eskiden galvanizli demirden yapılan depolar zamanla paslanıyor, pas da suda tortuya, kahverengi ya da sarımsı bir renge ve metalik bir tada yol açabiliyordu. Bugünkü depolar içme suyuna uygun polietilen plastikten üretiliyor. Drinking Water Inspectorate, suyun sık yenilenmesi için deponun gereğinden büyük olmamasını öneriyor ve çoğu ev için 250 litreyi yeterli buluyor. Kurum, deponun soğuk kalması için yalıtılmasını, güneşten ve ısı kaynaklarından uzak tutulmasını da öneriyor.