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İngiltere'de Lavabolarda Neden İki Ayrı Musluk Var?

İngiltere'de Lavabolarda Neden İki Ayrı Musluk Var?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.11.2026 - 20:19
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İngiltere'ye yolu düşenlerin ilk fark ettiği şeylerden biri, lavabolarda sıcak ve soğuk su için iki ayrı musluk bulunması. El yıkarken musluğun birinden kaynar, ötekinden buz gibi su akması pek çok turiste tuhaf geliyor. Ayrı muslukların ardında ise eski İngiliz evlerinin su tesisatı ve içme suyunu temiz tutma kaygısı yatıyor. Karışık bataryalar artık yaygınlaşsa da çift musluk düzeni pek çok eski evde ve banyoda hala yaşıyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Soğuk su şebekeden, sıcak su çatı arasındaki depodan geliyordu

Binanın yanında duran plastik su deposu

Eski İngiliz evlerinde soğuk su doğrudan şebekeden ve yüksek basınçla gelirdi. Sıcak su ise çoğunlukla çatı arasındaki soğuk su deposundan beslenen bir tankta ısıtılır, musluğa yer çekimiyle ve düşük basınçla ulaşırdı. Depoda bekleyen su, şebekeden taze gelen su kadar temiz sayılmıyordu.

İngiltere ve Galler'de içme suyunu denetleyen Drinking Water Inspectorate, eski evlerde çoğu zaman yalnızca mutfaktaki soğuk musluğun şebekeye bağlı olduğunu anlatıyor. Kurum, kapağı sıkı kapanmayan depolara ışık, toz, böcek, kuş ve kemirgen girebileceği uyarısında bulunuyor. İçmek, yemek hazırlamak ve diş fırçalamak için ideal olarak şebekeye bağlı musluğu öneren kurum, doğru kurulmuş ve bakımı yapılan depolardaki suyun da güvenli olduğunu ekliyor.

Çatı arasındaki depo genellikle üst kattaki banyoları besliyor, bazı evlerde ise soğuk suyun tamamı depodan geliyor. Kapalı ve basınçlı sıcak su sistemi kurulan yeni evlerde bütün musluklar çoğunlukla doğrudan şebeke basıncıyla çalışıyor. Musluğun nereden beslendiğini anlamanın basit bir yolu var. Tam açık musluğun ağzını başparmakla kapatıp suyu tutabiliyorsanız musluk büyük olasılıkla şebekeye değil depoya bağlı.

Eskiden galvanizli demirden yapılan depolar zamanla paslanıyor, pas da suda tortuya, kahverengi ya da sarımsı bir renge ve metalik bir tada yol açabiliyordu. Bugünkü depolar içme suyuna uygun polietilen plastikten üretiliyor. Drinking Water Inspectorate, suyun sık yenilenmesi için deponun gereğinden büyük olmamasını öneriyor ve çoğu ev için 250 litreyi yeterli buluyor. Kurum, deponun soğuk kalması için yalıtılmasını, güneşten ve ısı kaynaklarından uzak tutulmasını da öneriyor.

Şebeke suyunu kirletebilecek bağlantılar uzun süre yasakla sınırlandı

Tek gövdeli bataryadan akan su

İngiltere'de 1945 tarihli Su Yasası, su şirketlerine suyun israfını, kötüye kullanımını ve kirlenmesini önlemek için yerel düzenlemeler çıkarma yetkisi verdi. Yasa, suyun kirlenmesine yol açabilecek biçimde yapılmış ya da bağlanmış tesisat parçalarının yasaklanabileceğini açıkça yazıyordu. Şebekeden gelen soğuk suyla depodaki sıcak suyu aynı gövdede buluşturan musluk, depodaki suyun şebekeye geri karışma ihtimali yüzünden riskli görüldü.

Sıcak ve soğuk suyu tek ağızdan akıtan musluğun patentini 1880'de Kanada'nın New Brunswick eyaletinden Thomas Campbell almıştı. Kuzey Amerika'da zamanla standart hale gelen karışık bataryalar, İngiltere'de su kuralları ve eski tesisat yüzünden uzun yıllar yaygınlaşamadı.

İngiltere ve Galler'de 1 Temmuz 1999'da yürürlüğe giren su tesisatı yönetmeliği, 1945 yasasına dayanan eski yerel düzenlemeleri kaldırdı. Yeni kurallar karışık bataryayı yasaklamıyor ama her tesisatta suyun geri akışını önleyecek uygun düzenek bulunmasını şart koşuyor. Sıcak ve soğuk suyun aynı basınçla geldiği yeni evlerde karışık batarya sorunsuz kullanılıyor, çift musluk ise eski binalarda ve alışkanlıklarda yaşamaya devam ediyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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