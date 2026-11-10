Apartmanın Pencereleri Var Ama İçinde Kimse Yaşamıyor

Paris toplu taşımasını işleten RATP'nin açıklamasına göre bu binalar aslında yalnızca bir cepheden ibaret. Arkalarında metro ve RER hatlarının havalandırma bacaları ile elektrik trafoları gibi teknik tesisler bulunuyor. Klasik Paris cepheleri sayesinde çevredeki binalarla uyum içinde görünüyorlar.

En bilinen örneklerden biri 10. bölgedeki 145 Rue La Fayette adresinde. Bu binanın içi 1980'lerde tamamen boşaltıldı ve RER B hattı için bir havalandırma bacası yerleştirildi. Cephesi ise olduğu gibi korundu. Dışarıdan bakan herkes içinde insanlar yaşadığını düşünüyor ama bina aslında bomboş.