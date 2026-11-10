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Yaşam
Apartmanın Pencereleri Var Ama İçinde Kimse Yaşamıyor

Apartmanın Pencereleri Var Ama İçinde Kimse Yaşamıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 14:42
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Paris'in bazı sokaklarında ilk bakışta diğerlerinden hiç farkı olmayan binalar var. Pencereleri, balkonları ve klasik Paris cepheleriyle sıradan birer apartmana benziyorlar. Ancak bu binalarda ne yaşayan biri ne de çalışan bir ofis bulunuyor.

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Cephenin arkasında metronun havalandırması var

Cephenin arkasında metronun havalandırması var

Paris toplu taşımasını işleten RATP'nin açıklamasına göre bu binalar aslında yalnızca bir cepheden ibaret. Arkalarında metro ve RER hatlarının havalandırma bacaları ile elektrik trafoları gibi teknik tesisler bulunuyor. Klasik Paris cepheleri sayesinde çevredeki binalarla uyum içinde görünüyorlar.

En bilinen örneklerden biri 10. bölgedeki 145 Rue La Fayette adresinde. Bu binanın içi 1980'lerde tamamen boşaltıldı ve RER B hattı için bir havalandırma bacası yerleştirildi. Cephesi ise olduğu gibi korundu. Dışarıdan bakan herkes içinde insanlar yaşadığını düşünüyor ama bina aslında bomboş.

Şehrin farklı yerlerinde benzer binalar bulunuyor

Şehrin farklı yerlerinde benzer binalar bulunuyor

Şehirde bunun gibi başka binalar da var. 44 Rue d'Aboukir ve 174 Rue du Faubourg-Saint-Denis adreslerindeki binalar havalandırma bacalarını saklıyor. 29 Rue Quincampoix'deki bina ise Les Halles'in yer altı yolunun bacasını gizliyor. 3 Rue de l'Aqueduc'teki binada yalnızca zemin ve birinci kat teknik amaçla kullanılıyor, üst katlarda gerçekten insanlar yaşıyor.

Bu binaları tanımak için küçük ipuçları var. Kapılarında şifreli giriş paneli ve kapı kolu bulunmuyor. Bazılarının çatısı da olmadığı için yukarıdan bakınca sırları hemen anlaşılıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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