Apartmanın Pencereleri Var Ama İçinde Kimse Yaşamıyor
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Paris'in bazı sokaklarında ilk bakışta diğerlerinden hiç farkı olmayan binalar var. Pencereleri, balkonları ve klasik Paris cepheleriyle sıradan birer apartmana benziyorlar. Ancak bu binalarda ne yaşayan biri ne de çalışan bir ofis bulunuyor.
Cephenin arkasında metronun havalandırması var
Şehrin farklı yerlerinde benzer binalar bulunuyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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