Tencere Sapındaki Delik Ne İşe Yarıyor?
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Sapın deliği yemek pişerken kaşıklık işi görüyor
Her kaşık bu iş için uygun değil
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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