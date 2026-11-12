Tencere Sapındaki Delik Ne İşe Yarıyor?

Deliğin ilk görevi, tencere ve tavaları kullanılmadıkları zamanlarda asmayı kolaylaştırmak. Dolap içine takılan kancalara ya da duvara asılan tencere askılarına geçirildiklerinde dolapta yer kaplamıyorlar. Tezgahı ve dolabı dar olan küçük mutfaklarda bu sayede epey yer açılıyor.

Asıl pratik kullanımı ise yemek karıştırılırken ortaya çıkıyor. Kaşığın ya da spatulanın temiz ucu sapın deliğine yerleştirildiğinde, yemeğe değen kısmı tencerenin üstünde kalıyor. Böylece kirli kaşık ocağın ya da tezgahın üstüne bırakılmıyor, ayrı bir kaşıklık almaya da gerek kalmıyor. Yıkanacak bulaşık da azalıyor.

Kaşık deliğe hafif eğik konursa kayıp düşmüyor. Damlayan sosun sapa değil tencerenin içine akması için kaşığın ucunun tencereye doğru bakması gerekiyor. Sapı uzun olan kaşıklar ise deliğe dik olarak da yerleştirilebiliyor, bu durumda kaşığın ucu tezgaha dayanıyor.

Uzun ve ince saplı tahta kaşıklar deliğe kolayca giriyor. Sapı ince olan çatal kaşıklar ve yemek çubukları da işe yarıyor. Büyük spatulalar, kepçeler ve kalın saplı karıştırma kaşıkları ise çoğu zaman deliğe sığmıyor.