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Yaşam
Tencere Sapındaki Delik Ne İşe Yarıyor?

Tencere Sapındaki Delik Ne İşe Yarıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 13:44
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Tencere ve tavaların çoğunun sapının ucunda küçük bir delik bulunur. Çoğu kişi onu yalnızca tencereyi bir kancaya asmak için kullanır, bazıları ise varlığını hiç fark etmez. Oysa deliğin mutfakta bir işi daha var ve yemek pişirirken ocağın kirlenmesini önleyebiliyor.

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Sapın deliği yemek pişerken kaşıklık işi görüyor

Sapın deliği yemek pişerken kaşıklık işi görüyor

Deliğin ilk görevi, tencere ve tavaları kullanılmadıkları zamanlarda asmayı kolaylaştırmak. Dolap içine takılan kancalara ya da duvara asılan tencere askılarına geçirildiklerinde dolapta yer kaplamıyorlar. Tezgahı ve dolabı dar olan küçük mutfaklarda bu sayede epey yer açılıyor.

Asıl pratik kullanımı ise yemek karıştırılırken ortaya çıkıyor. Kaşığın ya da spatulanın temiz ucu sapın deliğine yerleştirildiğinde, yemeğe değen kısmı tencerenin üstünde kalıyor. Böylece kirli kaşık ocağın ya da tezgahın üstüne bırakılmıyor, ayrı bir kaşıklık almaya da gerek kalmıyor. Yıkanacak bulaşık da azalıyor.

Kaşık deliğe hafif eğik konursa kayıp düşmüyor. Damlayan sosun sapa değil tencerenin içine akması için kaşığın ucunun tencereye doğru bakması gerekiyor. Sapı uzun olan kaşıklar ise deliğe dik olarak da yerleştirilebiliyor, bu durumda kaşığın ucu tezgaha dayanıyor.

Uzun ve ince saplı tahta kaşıklar deliğe kolayca giriyor. Sapı ince olan çatal kaşıklar ve yemek çubukları da işe yarıyor. Büyük spatulalar, kepçeler ve kalın saplı karıştırma kaşıkları ise çoğu zaman deliğe sığmıyor.

Her kaşık bu iş için uygun değil

Her kaşık bu iş için uygun değil

Sapın deliği aslında kaşık için tasarlanmadığından her kaşık ona uymuyor. Kaşığın malzemesi de en az boyutu kadar önemli.

En iyi sonucu tahta kaşıklar veriyor. Tahta ısıyı iletmediği için kaşık sıcak sapın yanında bile ısınmıyor ve erimiyor.

Silikon kaşıklar da kullanılabiliyor ama dayanabildikleri en yüksek sıcaklığa bakmak gerekiyor. Söz konusu sınır genellikle 200 ile 260 derece arasında. Naylon ve plastik kaşıklar ise ısıyı emip elle tutulamayacak kadar ısınabiliyor. Yüksek sıcaklıkta eriyen plastik hem yemeğe hem tencereye zarar verebiliyor.

Metal kaşıklar sıcak sapın ve ocağın yakınında hızla ısınıyor, tutunca eli yakabiliyor. Sapı metal olan tencerelerde de aynı durum geçerli, sap ısındıkça içindeki kaşık da ısınıyor. Saplarında kauçuk kaplama olan kaşıklar daha az ısınsa da dikkatli olmak gerekiyor.

Her tencere ile her kaşık birbirine uymayabileceği için önce denemekte fayda var. Yöntem acil durumda iş görse de uzun vadede ayrı bir kaşıklık kullanmak daha rahat olabiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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