Pilotlar Uçakta Neden Asla Aynı Yemeği Yemez?
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Yolcular uçakta yemeklerini seçerken kokpitte bambaşka bir kural geçerli. Birçok havayolu şirketinde kaptan pilot ile yardımcı pilotun uçuş sırasında aynı yemeği yemesine izin verilmiyor. İlk bakışta tuhaf görünen bu kuralın çok mantıklı bir nedeni var.
Bir pilot rahatsızlanırsa diğeri uçağı devralıyor
Kaptan pilot birinci sınıf yemeğini alıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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