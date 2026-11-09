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Pilotlar Uçakta Neden Asla Aynı Yemeği Yemez?

Pilotlar Uçakta Neden Asla Aynı Yemeği Yemez?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 23:01
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Yolcular uçakta yemeklerini seçerken kokpitte bambaşka bir kural geçerli. Birçok havayolu şirketinde kaptan pilot ile yardımcı pilotun uçuş sırasında aynı yemeği yemesine izin verilmiyor. İlk bakışta tuhaf görünen bu kuralın çok mantıklı bir nedeni var.

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Bir pilot rahatsızlanırsa diğeri uçağı devralıyor

Bir pilot rahatsızlanırsa diğeri uçağı devralıyor

Kuralın amacı, iki pilotun aynı anda rahatsızlanmasının önüne geçmek. Yemeklerden biri bozuk çıkarsa ve pilotlardan biri gıda zehirlenmesi yaşarsa, farklı yemek yiyen diğer pilot etkilenmiyor ve uçağın kontrolünü devralıyor.

Bu uygulama yasal bir zorunluluk değil. Ancak havayolu şirketlerinin çoğu kendi kurallarıyla pilotların farklı yemekler yemesini istiyor. Pilotlara uçuştan önce ve uçuş sırasında çiğ balık gibi riskli yiyeceklerden uzak durmaları da öneriliyor.

Kaptan pilot birinci sınıf yemeğini alıyor

Kaptan pilot birinci sınıf yemeğini alıyor

Kokpitteki yemek seçiminde kıdem de önemli. Çinli bir havayolu şirketinde kaptan pilot olarak çalışan Han Hee-seong'un anlattığına göre kaptan pilota genellikle birinci sınıf yemeği, yardımcı pilota ise iş sınıfı yemeği veriliyor. Bazı pilotlar ise nazik kaptanların ilk seçimi yardımcı pilota bıraktığını anlatıyor.

Uçakta pilotların gıda zehirlenmesi yaşaması çok nadir görülüyor. Yine de 1982'de bir uçuşta bozuk bir tatlı, kaptan pilot ve yardımcı pilot dahil 10 mürettebatı etkiledi. Uçak kalkış yaptığı havalimanına geri döndü ve sorunsuz indi. Farklı yemek kuralı tam da böyle durumlar için uygulanıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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