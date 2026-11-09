Pilotlar Uçakta Neden Asla Aynı Yemeği Yemez?

Kuralın amacı, iki pilotun aynı anda rahatsızlanmasının önüne geçmek. Yemeklerden biri bozuk çıkarsa ve pilotlardan biri gıda zehirlenmesi yaşarsa, farklı yemek yiyen diğer pilot etkilenmiyor ve uçağın kontrolünü devralıyor.

Bu uygulama yasal bir zorunluluk değil. Ancak havayolu şirketlerinin çoğu kendi kurallarıyla pilotların farklı yemekler yemesini istiyor. Pilotlara uçuştan önce ve uçuş sırasında çiğ balık gibi riskli yiyeceklerden uzak durmaları da öneriliyor.