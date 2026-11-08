Siparişi 13,5 Saniyede Masaya Getiriyorlar: Dünyanın En Hızlı Restoranı
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Ünlü bir restorana gidince genelde uzun bir bekleyişe hazırlıklı olunur. Meksika'nın Guadalajara şehrindeki bir restoranda ise durum tam tersi. Garson siparişi alıp masadan ayrıldıktan sadece 13,5 saniye sonra yemek masaya geliyor. Restoran 1996'dan beri dünyanın en hızlı yemek servisi rekorunu elinde tutuyor.
Rekor garsonlar arasındaki bir oyunla başladı
Hızın arkasında bir üretim bandı gibi çalışan mutfak var
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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