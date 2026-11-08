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Siparişi 13,5 Saniyede Masaya Getiriyorlar: Dünyanın En Hızlı Restoranı

Siparişi 13,5 Saniyede Masaya Getiriyorlar: Dünyanın En Hızlı Restoranı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 22:01
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Ünlü bir restorana gidince genelde uzun bir bekleyişe hazırlıklı olunur. Meksika'nın Guadalajara şehrindeki bir restoranda ise durum tam tersi. Garson siparişi alıp masadan ayrıldıktan sadece 13,5 saniye sonra yemek masaya geliyor. Restoran 1996'dan beri dünyanın en hızlı yemek servisi rekorunu elinde tutuyor.

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Rekor garsonlar arasındaki bir oyunla başladı

Rekor garsonlar arasındaki bir oyunla başladı

Restoran en çok 'carne en su jugo' adlı geleneksel yemeğiyle tanınıyor. Kendi suyunda pişen et, fasulye ve pastırmayla hazırlanan yemek saatlerce ağır ateşte pişiyor. Menüdeki yemekler restoran açılmadan önce hazır oluyor. Geriye yalnızca tabağa koymak ve masaya hızla taşımak kalıyor.

Restoranın şube müdürlerinden Daniel Flores, işin garsonlar arasındaki bir oyunla başladığını anlatıyor. Garsonlar yemeği masaya en hızlı kimin götüreceğini görmek için yarışıyordu. Zamanla bu yarış bir rekor denemesine dönüştü ve restoran Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Hızın arkasında bir üretim bandı gibi çalışan mutfak var

Hızın arkasında bir üretim bandı gibi çalışan mutfak var

Aradan 25 yılı aşkın süre geçmesine rağmen garsonlar hala dünyanın en hızlısı olmaktan gurur duyuyor. Siparişler bazen 13,5 saniyeden bile kısa sürede, en geç ise bir dakika içinde masaya geliyor.

Restoran yönetimine göre hız sadece garsonlara bağlı değil. Aşçılardan şeflere kadar tüm ekip, siparişin bir üretim bandı gibi akmasını sağlıyor. Yıllar içinde pek çok restoran rekoru kırmayı denedi ama şimdiye kadar başarılı olan çıkmadı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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