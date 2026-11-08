Siparişi 13,5 Saniyede Masaya Getiriyorlar: Dünyanın En Hızlı Restoranı

Restoran en çok 'carne en su jugo' adlı geleneksel yemeğiyle tanınıyor. Kendi suyunda pişen et, fasulye ve pastırmayla hazırlanan yemek saatlerce ağır ateşte pişiyor. Menüdeki yemekler restoran açılmadan önce hazır oluyor. Geriye yalnızca tabağa koymak ve masaya hızla taşımak kalıyor.

Restoranın şube müdürlerinden Daniel Flores, işin garsonlar arasındaki bir oyunla başladığını anlatıyor. Garsonlar yemeği masaya en hızlı kimin götüreceğini görmek için yarışıyordu. Zamanla bu yarış bir rekor denemesine dönüştü ve restoran Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.