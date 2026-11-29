Marmaray'ın Devamı Olacak: 4 Saatlik Yol 1,5 Saate Düşecek Hat İçin Tarih Verildi
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Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı'nın, Halkalı'dan sonrası için Marmaray'ın devamı niteliğinde bir banliyö hattı gibi çalışacağı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi tamamlandığında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate inecek.
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Kaynak: DHA
Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi'nin Çerkezköy-Kapıkule kesimi 9 Ekim'de hizmete açıldı.
Halkalı-Ispartakule hattı, Marmaray'ın devamı olarak bir banliyö hattı gibi hizmet verecek.
Ispartakule-Çerkezköy kesiminde 9 köprü, 6 viyadük ve tünellerin inşası sürüyor.
Hat tamamlandığında yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3,4 milyona çıkacak.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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