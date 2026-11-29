Uraloğlu'na göre Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı, ulusal demir yolu ağının önemli bir parçası olmasının yanı sıra Halkalı'dan sonrası için banliyö işlevi de görecek. Açılan tüneller sayesinde Ispartakule ile hinterlandındaki Esenyurt ilçesi ve Bahçeşehir semti İstanbul'un raylı sistem ağına bağlanacak.

Bakan, özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen bölgedeki 3,1 milyon kişinin Marmaray üzerinden Gebze'ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul'un neredeyse her noktasına ulaşabileceğini söyledi.