Sular Altında Kaybolan Köy Yeniden Ortaya Çıktı: Cami ve Kilise de Göründü
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi düştü ve yıllar önce sular altında kalan Karakurt köyü yeniden ortaya çıktı. Köydeki evler, cami ve kilise bir kez daha görünür hale geldi.
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Kaynak: AA
Karakurt köyü, Devlet Su İşleri tarafından yapılan barajın 8 Şubat 2020'de su tutmaya başlamasıyla tamamen su altında kalmıştı.
Son günlerde su seviyesinin azalması ve baraj kapaklarının kısmen açılmasıyla köydeki yapılar yeniden gün yüzüne çıktı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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