Sevgili Yay, doğum günü mevsimin bütün hızıyla devam ediyor ve haftaya harika bir açıyla başlıyorsun. Pazartesi sabahı burcundaki Güneş, aşk ve yaratıcılık evindeki Satürn'le uyumlu bir açı yapıyor. Kalbinin istediği bir şeyi ciddiye almak, bir hobiyi işe dönüştürmek ya da bir ilişkiyi sağlam bir zemine taşımak için çok güzel bir enerji bu.

Yönetici gezegenin Jüpiter, Cuma sabahı Merkür'le gergin bir açıya giriyor. Bu da 'her şeyi yapabilirim' moduna girip ajandanı fazla doldurmana neden olabilir. Hayallerin büyük, bu çok güzel; sadece bunları adım adım planlamayı unutma. Pazar günü ise Merkür burcuna geçiyor ve önümüzdeki haftalarda zihnin daha net, sözlerin daha etkili olacak. Kendini ifade etme vakti geliyor!

Bekar Yaylar için hafta başı, sohbet ettikçe çekiciliği artan birini fark etmeye uygun. Partnerli Yaylar ise Perşembe günü arkadaş grubuyla birlikte yapılacak bir etkinlikte keyifli anlar yaşayabilir. Cuma günü Venüs'ün iç dünya evine geçmesiyle hafta sonu biraz yalnız kalmak, ruhunu dinlendirmek de iyi gelecek.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…