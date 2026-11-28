Sevgili Yay, doğum günü sezonundasın ve Güneş burcunda, Koç'taki Satürn'le güçlenen bir üçgene doğru ilerliyor. Bu açı coşkunu disiplinle buluşturuyor. Büyük hayallerini somut adımlara dökmek için bugün çok verimli bir gün. Yeni yaşına dair bir niyet listesi yazmaya ne dersin?

Ay ise Aslan'da, yani senin keşif ve yolculuk evinde, üstelik yönetici gezegenin Jüpiter'in yanına doğru ilerliyor. Ufkunu genişletecek her şey bugün sana iyi gelecek: Yeni bir şehirde gezinti, ilham veren bir belgesel, felsefi bir sohbet ya da bir kursa kayıt olmak. Uzak bir yerden gelecek bir haber de keyfini yerine getirebilir.

Satürn aşk evinde olduğu için duygusal hayatında ciddiyet ve sadakat ön plana çıkıyor. Bekar Yaylar, eğlenceli olmanın yanında güven veren biri bugün dikkatini çekebilir. Partnerli Yaylar, birlikte bir hafta sonu kaçamağı ya da gelecek tatil planı yapmak ilişkinizi canlandıracak. Akşam erken yatıp yarına enerjik başlamak için kendine söz ver.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…