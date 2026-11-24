Güneş burcunda parlıyor ve bu gece ilişkiler evindeki Uranüs'le karşı karşıya geliyor. Bugün hayatındaki insanlarla ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. Bir arkadaşın ani bir haber verebilir, partnerin yeni bir fikirle gelebilir ya da bir iş ortağı planları değiştirebilir. Senin esnekliğin ve iyimserliğin bu sürprizleri fırsata çevirmeye yetecek.

Ay da ilişkiler evinde, İkizler'de. Bugün yalnız değil, birlikte hareket etmek daha verimli. Bir anlaşma yapmak, ortak bir projeyi konuşmak ya da birinden destek istemek için güzel bir gün. Güneş'in Plüton'la kurduğu uyum, bu konuşmaların kalıcı sonuçlar doğurmasını sağlıyor.

Bekarsan alışık olmadığın tarzda biri ilgini çekebilir; maceraya açık ol. İlişkin varsa partnerinle rutini bozacak bir şey yapın, plansız bir akşam yemeği bile yeterli. Kendine de yer aç; Güneş burcundayken kendi isteklerini unutmamalısın.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…