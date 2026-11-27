Güneş burcunda ve sen doğum günü mevsimindesin! Bugün yönetici gezegenin Jüpiter, seyahat ve keşif evinden Venüs'le güzel bir açı kuruyor. Bir hafta sonu kaçamağı, yeni bir şehir ya da uzun zamandır gitmek istediğin bir mekan seni çağırıyor. Arkadaşlarla yapacağın planlar da bereketli geçecek.

Sabah saatlerinde Ay ortak paralar evinden geçiyor; bir borç, ortak bir hesap ya da paylaşılan bir harcamayla ilgili ufak bir düzenleme gerekebilir. Bunu öğlene kadar halletmek günün geri kalanını özgürce yaşamanı sağlar. Öğleden sonra Ay da seyahat evine geçince ufkun genişliyor.

Bekar Yaylar için farklı bir kültürden ya da uzaktan gelen biri ilgini çekebilir. Partnerli Yaylar birlikte yeni bir deneyim yaşayarak ilişkilerine heyecan katacak. Gece saatlerinde Ay ile Güneş arasındaki uyum içini güzel bir iyimserlikle dolduruyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…