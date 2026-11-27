Yönetici gezegenin Satürn ev ve aile evinde geri hareketine devam ediyor. Bu dönem eski aile meselelerini ve evle ilgili yarım kalmış işleri yeniden gözden geçirmeni istiyor. Bugün bunun için sakin ve verimli bir gün; acele etmeden, adım adım ilerlemek senin en büyük gücün.

Kariyer evinde ilerleyen Venüs Jüpiter'le güzel bir açı kuruyor. Ortak kaynaklar, bir yatırım ya da bir ortaklık teklifiyle ilgili olumlu bir gelişme gündeme gelebilir. Sabah saatlerinde ise Ay ilişkiler evinden geçerken partnerinle ya da bir iş ortağınla küçük bir fikir ayrılığı yaşanabilir; dinlemek, konuşmaktan daha çok işe yarayacak.

Bekar Oğlaklar için ciddi ve güven veren biri dikkatini çekebilir; acele etmeden tanı. Partnerli Oğlaklar ortak hedefler üzerine konuşarak bağlarını güçlendirecek. Akşam derin bir nefes al ve kendini ödüllendir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…