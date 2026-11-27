Burcundaki Plüton akşama doğru Ay'la karşı karşıya geliyor ve ilişkilerindeki dengeyi gözden geçirmen gerekebilir. Ay öğleden sonra ilişkiler evine geçiyor; partnerin, yakın bir arkadaşın ya da bir ortağın bugün senden biraz daha fazla ilgi bekleyebilir. Bu küçük gerginliği bir fırsat olarak gör; açık bir konuşma ikinizi de rahatlatır.

İlişkiler evinde ilerleyen Jüpiter Venüs'ten destek alıyor. Bu da en yakınlarınla arandaki bağın güzel ve bereketli olduğunu gösteriyor. Sabah saatlerinde ise Ay günlük işler ve sağlık evinden geçiyor; ev işlerini halletmek, spor yapmak ya da sağlıklı bir kahvaltı hazırlamak için iyi bir zaman.

Bekar Kovalar bir atölyede ya da bir etkinlikte ilginç biriyle tanışabilir. Partnerli Kovalar akşam partnerlerine alan tanırken kendi ihtiyaçlarını da dile getirmeli. Bugün özgürlüğün ile birlikteliğin arasında güzel bir denge kurabilirsin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…