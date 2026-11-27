Merkür burcunda ilerliyor ve sezgilerin her zamankinden keskin. Bugün bir konuyu derinlemesine düşünmek, insanların söylemediklerini okumak senin için çok kolay. Sabah saatlerinde Ay seyahat ve öğrenme evinden geçerken bir kitap, bir belgesel ya da ilham veren bir sohbet zihnini besleyebilir.

Öğleden sonra Ay kariyer evine geçiyor ve Cumartesi olmasına rağmen aklın işte olabilir. Kariyer evinde ilerleyen Jüpiter Venüs'ten destek alıyor; bu, emeklerinin görülmeye başladığını ve yakında güzel bir haber alabileceğini gösteriyor. Yine de bugün çalışmak yerine sadece plan yapmakla yetin. Akşama doğru evle ilgili küçük bir konuyu konuşmak gerekebilir; sakin kalırsan kolayca çözülür.

Bekar Akrepler için gizemli bir yakınlaşma söz konusu olabilir; kendini biraz açmaya cesaret et. Partnerli Akrepler akşam saatlerinde derin bir sohbetle bağlarını güçlendirecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…