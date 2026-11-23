Sevgili Akrep, burcunda ilerleyen Merkür zihnine keskin bir netlik veriyor ve bu akşam ortak kaynaklar evinde gerçekleşen Dolunay ile birleşiyor. Bir kredi, bir miras, ortak bir hesap ya da paylaşılan bir sorumluluk konusunda bekleyen bir cevap bugün gelebilir. Rakamları netleştirdiğinde içinin ne kadar rahatladığını göreceksin.

Sabah saatlerinde ilişkiler evinden geçen Ay, kariyer evindeki Mars ve Jüpiter'e kare açı yapıyor. Partnerinin beklentileriyle iş temponun çakıştığı küçük bir an yaşanabilir. Kısa ve samimi bir açıklama yapman bu gerginliği hemen dağıtır.

Güneş para evinde ilerlerken kazancını artıracak yeni fikirler aklına gelmeye devam ediyor. Bekar Akrepler için bugün derin ve tutkulu bir bakış hayatına girebilir. Partnerli Akrepler ise partneriyle güven üzerine yapılacak içten bir konuşmayla bağlarını daha da sağlamlaştırabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…