Sevgili Akrep, sabah saatlerinde ilişkiler evinde dolaşan Ay, burcundaki Merkür'le karşı karşıya geliyor. Bu, haftaya önemli bir konuşmayla başlayabileceğin anlamına geliyor. Partnerin, bir iş ortağın ya da bir müşterinle açık yürekli bir diyalog kurmak için ideal bir an. Düşüncelerin keskin; tonunu biraz yumuşatırsan karşı taraf seni çok daha iyi anlayacak.

Güneş para ve değerler evinde yeni yolculuğuna başladı. Önümüzdeki haftalarda kazancını artırmaya yönelik fikirler gelecek; bugün bunları not etmeye başlayabilirsin. Kariyer evindeki Mars ve Jüpiter ikilisi de iş hayatında görünürlüğünü artırıyor; cesur bir öneri sunmak için güzel bir pazartesi.

Yarın akşam ortak kaynaklar evinde gerçekleşecek Dolunay, paylaşılan bir konuda netlik getirecek. Bekar Akrepler için bugün karşılaşacağın biriyle sohbet beklediğinden çok daha derinleşebilir. Partnerli Akrepler ise partneriyle akşam yürüyüşünde yapılacak bir sohbetle aradaki bağı tazeleyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…