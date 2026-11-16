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Akrep Burcu right-white
17 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 17 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 17 Kasım Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, kariyerinde yıldızın parlıyor! Aslan'da dün buluşan Mars ve Jüpiter, senin kariyer ve başarı evinde ilerliyor. Bu, iş hayatında cesur adımlar atman, büyük hedefler koyman ve görünür olman için harika bir dönemin başlangıcı. Bugün bir terfi, bir teklif ya da önemli bir projeyle ilgili güzel bir gelişme kapını çalabilir.

Ay gün boyu Kova'da, yuva ve aile evinde ilerliyor. Sabah Venüs'le uyum kuran Ay, evinde huzurlu bir atmosfer yaratıyor. Öğleden sonra Ay, burcundaki Güneş'le kare kurarak sana ev ile kariyer arasında küçük bir denge oyunu oynatıyor. Bunu bir zorluk değil, iki alanı birden besleme fırsatı olarak gör.

Akşama doğru iş hayatına dair heyecan verici bir fikir aklını meşgul edebilir; not al, yarın değerlendirirsin. Aşkta ise bugün güven ve sıcaklık arıyorsun. Partnerli Akrep, sevdiğiyle evde sıcacık bir akşam geçirecek; işin yorgunluğunu kapının dışında bırakıp ona tüm dikkatini vermen ilişkinizi derinleştirecek. Gizemli tavrını biraz yumuşatıp duygularını açıkça göstermek bugün çok iyi karşılanacak. Bekar Akrep ise iş çevresinden biriyle güzel bir bağ kurabilir. Göz göze geldiğin o anlarda hissettiklerine güven; sezgilerin seni yanıltmıyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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