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Akrep Burcu right-white
11 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Kasım Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 11 Kasım Çarşamba günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, kafandaki sis dağılmak üzere! Burcundaki Merkür, iki gün sonra düz harekete geçiyor. Son haftalarda kendinle ilgili sorguladığın her şey, bugünden itibaren yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Yeni Ay'ın ardından kurduğun niyetler de artık hayata geçmeye hazır.

Ay gün boyu Yay'da, para ve değer evinde ilerliyor. Maddi konularda iyimser ve şanslı bir hava var. Bir alışveriş, bir yatırım fikri ya da kendine yapacağın küçük bir hediye bugün seni mutlu edecek. Sabah erken saatlerde iş düzeninle ilgili sağlam bir adım atarak güne güçlü bir başlangıç yapabilirsin.

Aşkta kendine verdiğin değer çekiciliğini artırıyor. Partnerli Akrep, sevdiğiyle birlikte bir hayal üzerine konuşarak bağını güçlendirecek. Bekar Akrep ise kendini sevdikçe, doğru kişinin de yaklaştığını hissedecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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