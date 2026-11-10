Sevgili Akrep, kafandaki sis dağılmak üzere! Burcundaki Merkür, iki gün sonra düz harekete geçiyor. Son haftalarda kendinle ilgili sorguladığın her şey, bugünden itibaren yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Yeni Ay'ın ardından kurduğun niyetler de artık hayata geçmeye hazır.

Ay gün boyu Yay'da, para ve değer evinde ilerliyor. Maddi konularda iyimser ve şanslı bir hava var. Bir alışveriş, bir yatırım fikri ya da kendine yapacağın küçük bir hediye bugün seni mutlu edecek. Sabah erken saatlerde iş düzeninle ilgili sağlam bir adım atarak güne güçlü bir başlangıç yapabilirsin.

Aşkta kendine verdiğin değer çekiciliğini artırıyor. Partnerli Akrep, sevdiğiyle birlikte bir hayal üzerine konuşarak bağını güçlendirecek. Bekar Akrep ise kendini sevdikçe, doğru kişinin de yaklaştığını hissedecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…