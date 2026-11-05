Sevgili Akrep, bugün kendine kulak verme günü. Ay Terazi'de, ruhunun gizli köşelerini temsil eden on ikinci evinde dolaşıyor. Kalabalıktan biraz uzaklaşmak, sessiz bir kahve ya da sevdiğin bir müzikle baş başa kalmak sana tahmin ettiğinden daha iyi gelecek.

Burcundaki Güneş ve Merkür son günlerde kafanda yeni pencereler açtı. Bugün bu yeni bakış açısını sindirme zamanı. Sabah iş yerinde biraz yoğunluk olabilir, ama düzenli ve sakin tavrınla her şeyin üstesinden geliyorsun. Aslan'daki Mars ve Jüpiter kariyer alanında seni destekliyor; emeğinin karşılığını yakında göreceksin.

Aşkta derin ve sessiz bir yakınlık var. Partnerli Akrep, söze gerek kalmadan anlaşabildiği bir akşam geçirebilir. Bekar Akrep ise içindeki romantik hayalleri yazıya dökmeyi denemeli; bu, kalbinin ne istediğini netleştirmenin en güzel yolu.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…