Sevgili Akrep, burcundaki geri hareketli Merkür düşüncelerini yeniden sorgulatırken Merkür retrosunun Ay'la oluşturduğu dingin üçgen zihnine akıcılık getiriyor. Ay dokuzuncu evinde yurt dışı, eğitim ve geniş plan düşüncelerini canlandırıyor. Altıncı evde bulunan Satürn günlük düzende disiplin istiyor; geç akşam devreye giren Jüpiter ve Satürn gerilimi yorgunluğu artırabilir. Mesajlarını göndermeden önce gözden geçir.

Maddi olarak onuncu evde bulunan Mars ve Jüpiter kariyerde zam ya da terfi konuşmasını destekliyor. Geri çekilen Venüs on ikinci evinde gizli bir harcama alışkanlığını fark ettiriyor. Aboneliklerini ve otomatik ödemelerini gözden geçir.

Peki ya aşk? Duygularını dışa vurmak istesen de geri hareketli Venüs seni temkinli kılıyor. İlişkisi olan Akrep, partnerine kendini ifade etmeden önce kelimeleri düşünerek seçmeli. Bekar Akrep ise sessiz ve derin bir sohbetin ilişkiye evrilmesine zaman tanımalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…