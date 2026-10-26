Sevgili Akrep, Ay yedinci evinde ortaklık alanından geçerken Mars'ın sabah karesi iş birliklerinde sertleşmene yol açabilir. Mars ve Jüpiter kariyer alanında olduğu için çalışma hevesin yüksek; yönetici ya da ortakla yaşanacak küçük bir görüş ayrılığı gün boyu etkili olabilir. Fikrini yumuşak bir dille ilet.

Maddi olarak Merkür burcunda geri giderken Ay'ın öğle vakti ona karşı konuma geçmesi, ortak hesaplarda ya da bir anlaşmanın maddelerinde kafa karışıklığı getirebilir. Yeni bir sözleşme imzalamak yerine mevcut olanı gözden geçir. Akşamüstü Jüpiter karesi bonus ya da ek gelir haberini abartılı gösterebilir; rakam kesinleşmeden plan yapma.

Peki ya aşk? Dolunayın ertesinde ilişkilerde duygular hâlâ hassas. İlişkisi olan Akrep, partnerinin bir cümlesini kişisel almadan önce niyetini sormalı. Bekar Akrep ise içinde tuttuğu bir duyguyu açmak için aceleye gelmeyip uygun bir an kollamalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…