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Akrep Burcu right-white
27 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 27 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 27 Ekim Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay yedinci evinde ortaklık alanından geçerken Mars'ın sabah karesi iş birliklerinde sertleşmene yol açabilir. Mars ve Jüpiter kariyer alanında olduğu için çalışma hevesin yüksek; yönetici ya da ortakla yaşanacak küçük bir görüş ayrılığı gün boyu etkili olabilir. Fikrini yumuşak bir dille ilet.

Maddi olarak Merkür burcunda geri giderken Ay'ın öğle vakti ona karşı konuma geçmesi, ortak hesaplarda ya da bir anlaşmanın maddelerinde kafa karışıklığı getirebilir. Yeni bir sözleşme imzalamak yerine mevcut olanı gözden geçir. Akşamüstü Jüpiter karesi bonus ya da ek gelir haberini abartılı gösterebilir; rakam kesinleşmeden plan yapma.

Peki ya aşk? Dolunayın ertesinde ilişkilerde duygular hâlâ hassas. İlişkisi olan Akrep, partnerinin bir cümlesini kişisel almadan önce niyetini sormalı. Bekar Akrep ise içinde tuttuğu bir duyguyu açmak için aceleye gelmeyip uygun bir an kollamalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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