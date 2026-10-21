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Akrep Burcu right-white
22 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 22 Ekim Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay bütün gün beşinci evinde yönsüz kalıyor; yaratıcı bir fikir ya da keyif veren bir plan canlanırken bugün kesin bir adım atmak için erken. Gecenin ilerleyen saatlerinde altıncı evindeki Chiron'la Güneş'in karşıtlığı iş düzeni ve sağlık alışkanlıklarında zorladığın bir noktayı hatırlatıyor. Kendine biraz yumuşak davranmak yeterli.

Maddi olarak ortak para, borç ya da kredi konusunda beklenmedik bir haber gelebilir; Ay'ın sekizinci evindeki Uranüs'le gece kurduğu kare bunu gösteriyor. Burcundaki Merkür yavaşlarken sözleşme ve belgeleri sakin bir gözle yeniden oku. Ay sonu giderlerini bir listeye dök.

Peki ya aşk? Burcundaki retro Venüs kendi duygularını ve ihtiyaçlarını gözden geçirmeni sağlıyor. Partnerine ne istediğini açıkça söylemek ilişkiyi rahatlatır. Bekar Akrep ise geçmişten gelen bir ilgiyi yeniden değerlendirirken sezgilerine güvenebilir. Akşam sessiz bir saat ayır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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