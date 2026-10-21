Sevgili Akrep, Ay bütün gün beşinci evinde yönsüz kalıyor; yaratıcı bir fikir ya da keyif veren bir plan canlanırken bugün kesin bir adım atmak için erken. Gecenin ilerleyen saatlerinde altıncı evindeki Chiron'la Güneş'in karşıtlığı iş düzeni ve sağlık alışkanlıklarında zorladığın bir noktayı hatırlatıyor. Kendine biraz yumuşak davranmak yeterli.

Maddi olarak ortak para, borç ya da kredi konusunda beklenmedik bir haber gelebilir; Ay'ın sekizinci evindeki Uranüs'le gece kurduğu kare bunu gösteriyor. Burcundaki Merkür yavaşlarken sözleşme ve belgeleri sakin bir gözle yeniden oku. Ay sonu giderlerini bir listeye dök.

Peki ya aşk? Burcundaki retro Venüs kendi duygularını ve ihtiyaçlarını gözden geçirmeni sağlıyor. Partnerine ne istediğini açıkça söylemek ilişkiyi rahatlatır. Bekar Akrep ise geçmişten gelen bir ilgiyi yeniden değerlendirirken sezgilerine güvenebilir. Akşam sessiz bir saat ayır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…