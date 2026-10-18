Sevgili Akrep, Plüton'la kavuşan Ay ev ve aile evinde köklü bir konunun, belki bir taşınma ya da düzenlemenin yoğunluğunu artırıyor; burcundaki retro Venüs'le oluşan kare, iç dünyanla yakın çevrenin beklentisi arasında bir çekişme yaratıyor. Önce kendi sınırını belirlemek, sonra aileyle konuşmak daha verimli olur.

Maddi olarak sekizinci evdeki Uranüs, ortak bir bütçede ani bir değişiklik haberi getirebilir. Öğleden sonra kurulan Ay üçgeni bu haberi sakin karşılamanı sağlıyor. Fiyat ve sözleşme notlarını Merkür retrosundan önce sağlama al.

Peki ya aşk? Burcundaki Venüs retrosu duygusal bir konuyu tekrar açabilir, ancak sabahki Ay ve Neptün sekstili bu konuyu yumuşak bir dille anlatman için fırsat veriyor. Bekar Akrep ise evde yapılacak küçük bir buluşmada rahat edeceği biriyle tanışabilir. Eve dönünce telefonu bir kenara bırakmak iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…