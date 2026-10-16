Sevgili Akrep, üçüncü evinden geçen Ay yazışma, kısa görüşme ve komşuluk işlerini hareketlendirirken öğlenin ardından altıncı evindeki Satürn'e kare yapması iş düzeninde ve sağlık rutininde aksamalara yol açabilir. Mesajları net yazmak, görev listesini kısaltmak ve Merkür retrosu yaklaşırken önemli belgeleri hemen göndermek akıllıca. Yarım kalan küçük işleri sıraya koymak da gün sonunda rahatlatır.

Maddi olarak burcunda geri giden Venüs fiyatını ve değerini yeniden düşündürüyor. Küçük bir hizmet ya da ek iş için ücret söylerken eksik teklif vermemek uzun vadede seni korur. Fiyat listeni güncellemek için güzel bir gün.

Peki ya aşk? Sabaha karşı Ay'ın Venüs'le sekstili duygularını dile getirmeni kolaylaştırıyor; ilişkin varsa kısa ama içten bir mesajla gününü paylaşmak yeter. Bekar Akrep ise kendini geri çekmek yerine bir sohbete kapı aralamayı deneyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…