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Akrep Burcu right-white
17 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 17 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 17 Ekim Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, üçüncü evinden geçen Ay yazışma, kısa görüşme ve komşuluk işlerini hareketlendirirken öğlenin ardından altıncı evindeki Satürn'e kare yapması iş düzeninde ve sağlık rutininde aksamalara yol açabilir. Mesajları net yazmak, görev listesini kısaltmak ve Merkür retrosu yaklaşırken önemli belgeleri hemen göndermek akıllıca. Yarım kalan küçük işleri sıraya koymak da gün sonunda rahatlatır.

Maddi olarak burcunda geri giden Venüs fiyatını ve değerini yeniden düşündürüyor. Küçük bir hizmet ya da ek iş için ücret söylerken eksik teklif vermemek uzun vadede seni korur. Fiyat listeni güncellemek için güzel bir gün.

Peki ya aşk? Sabaha karşı Ay'ın Venüs'le sekstili duygularını dile getirmeni kolaylaştırıyor; ilişkin varsa kısa ama içten bir mesajla gününü paylaşmak yeter. Bekar Akrep ise kendini geri çekmek yerine bir sohbete kapı aralamayı deneyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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