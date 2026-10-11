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Akrep Burcu right-white
12 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 12 Ekim Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay bugün senin burcunda ve burcundaki Venüs ile Merkür'le sırayla buluşuyor; duygularının iş hayatına yansıması her zamankinden güçlü. Sabah Ay'ın Mars'la karesi kariyer evindeki hırsı ve rekabeti körükleyebilir; üstünle yaşanabilecek bir gerginliği yüksek sesle değil planlı bir konuşmayla çözmek avantaj sağlar. Akşam Merkür'le kavuşan Ay derinlemesine çalışma gücü veriyor.

Maddi olarak kendi gelirin ve bütçen üzerine odaklanman gereken bir gün. Venüs retrosu yanıbaşında olduğu için kendi değerine uygun olmayan teklifleri kabul etme. Büyük bir alışverişi birkaç gün ertelemek, retro döneminde sonradan pişman olmanı engeller.

Peki ya aşk? Venüs'ün burcunda retro olması kalbinde geçmişin bir kapısını aralıyor; ilişkin varsa duygularını derinlemesine anlatmak yakınlaştırır, ama kıskançlığı büyütmemek gerek. Bekar Akrep ise çekiciliği artmış durumda; gelen ilgiyi hemen kabullenmek yerine niyetleri gözlemlemek daha sağlıklı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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