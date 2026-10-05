Derinleşen bir konu bugün beklediğin gibi açıklık kazanabilir Akrep; Ay'ın Aslan'da Jüpiter'le kavuşması sezgilerini ya da yoğun incelemelerini destekleyerek bir projeyi ya da duygusal bir meseleyi yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor. Gizli kalan bir bilgi ya da beklenen bir cevap bugün olumlu yönde hareketlenebilir. Kendi burcunda Merkür'ün Venüs'le kavuşması tam da bu yüzden seni bugün en netlikli haline getiriyor; duygularını kelimelere dökmek hiç olmadığı kadar kolay.

Maddi olarak kendi sınırlarını korurken açık iletişim kurman hem iş hem özel yaşamda daha sağlıklı sonuçlar getiriyor; bugün aldığın yeni bir bilgiyi akıllıca kullanmak ilerlemen için güç veriyor. Venüs'ün kendi burcunda geri hareketi eski bir kararı sorgulatsa da, bugünkü netlik bu konuyu çözmene yardımcı oluyor.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, bugün söylediğin bir söz aranızdaki bağı beklediğinden daha fazla derinleştirebilir. Bekarsan, uzun zamandır aklındaki bir soruya bugün bir cevap gelebilir; bunu akıllıca değerlendirmek seni doğru yöne taşıyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…