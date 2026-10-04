Sevgili Akrep, bugün gökyüzü senin için oldukça kişisel; hem Merkür hem de retrodaki Venüs kendi burcunda, Ay ise Aslan'da Mars'la kavuşarak seni perde arkasında güçlü bir konuma taşıyor. Sabahki yumuşak açı sezgilerini keskinleştiriyor, bir konuda içgüdün mantığından daha doğru sonuç verebilir. Öğleden sonra Ay'ın kendi gezegenlerinle kurduğu gergin açı, düşüncelerini olduğundan farklı ifade etmene neden olabilir; söylemeden önce bir kez daha düşünmek iyi olur. Akşama doğru Satürn'ün desteğiyle iç dünyandaki karmaşa dağılıyor.

Maddi olarak Venüs'ün kendi burcunda geri hareketi, geçmişte verdiğin bir kararı yeniden sorgulamana yol açıyor. Öğleden sonraki gerginlik bir gizli harcama ya da paylaşılmamış bir bilgiyle kendini gösterebilir; şeffaf olmak seni rahatlatır. Akşam saatlerinde işler senin lehine dönüyor.

Peki ya aşk? Akrep'in ilişkisi varsa, bugün partnerinden her zamankinden fazla derinlik ve samimiyet bekleyebilir; bu beklentiyi açıkça dile getirmek daha sağlıklı. Kimseyle birlikte olmayanlar içinse bugün gizemli bir çekim öne çıkıyor; Venüs'ün retrosu eski bir ilişkinin izlerini de gün yüzüne çıkarabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…