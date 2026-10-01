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Akrep Burcu right-white
2 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 2 Ekim Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcundaki Merkür kariyer alanındaki Mars'la kare açı yapıyor ve bir yöneticiyle ya da otorite figürüyle fikir ayrılığına düşebilirsin. Haklı olduğunu düşünsen bile üslubunu yumuşatman seni daha güçlü gösterecek. Plüton'la gerilen Merkür bir meseleyi köküne kadar araştırma isteğini artırıyor; bu azmi bir raporu ya da analizi tamamlamak için kullan. Boşluktaki Ay yüzünden yeni bir iş teklifine hemen evet deme.

Maddi olarak ortak kaynaklar konusunda işler durgun. İkizler'deki Ay bu alanda kararsız bir hava yaratıyor; bir kredi ya da ortak hesap kararını bugün vermek yerine bilgi toplamaya odaklan.

Peki ya aşk? Venüs burcunda durağanlaşıyor ve retroya hazırlanıyor. İlişkinde neye gerçekten ihtiyaç duyduğunu sorgulayabilirsin; bu düşünceleri partnerinle sakin bir dille paylaşmak aranızdaki güveni güçlendirir. Yalnız bir Akrep isen gece saatlerinde uzak bir şehirden gelen bir mesaj yüzünü güldürebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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