Sevgili Akrep, Venüs burcunda yavaşlayarak geri harekete hazırlanıyor ve bu, duygularını tartmak isteyeceğin sessiz bir gün demek. Partnerinle birlikteysen ona yönelik hislerini acele etmeden gözden geçirebilirsin; ani bir karar yerine ona biraz daha yakından bakmak sana doğru cevabı gösterecek. Merkür'ün burcuna geçmesi, düşüncelerini net ve etkili bir dille anlatmanı kolaylaştırıyor. Partnerinin sana gösterdiği küçük ilgileri fark etmek de içindeki soru işaretlerini azaltacak.

Şu an yalnızsan eski bir sevgiliden ya da yarım kalmış bir flörtten haber alabilirsin. O günlere dönmek isteyip istemediğini sorgulamadan cevap vermemen iyi olur. İkizler'deki Ay derin bağlar alanında ilerlerken yüzeysel flörtler yerine anlamlı bir yakınlık arayacaksın. Sabırlı davranmak bugün kalbini korumanın en iyi yolu.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…