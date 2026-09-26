Sevgili Akrep, partnerinin bugün seninle paylaşmadığı küçük bir detay, içinde beklenmedik bir güvensizlik uyandırabilir; Mars-Chiron gerginliği, kontrol etme isteğini alevlendiriyor. Sorgulamak yerine açıkça sormayı tercih etmen, aranızdaki güveni koruyacak en sağlıklı yol olacak.

Bekar Akrepler ise yeni tanıştığı birinin doğal bir davranışını geçmişteki bir ihanet deneyimiyle ilişkilendirip yanlış yorumlayabilir; bu yorumun her zaman doğru olmadığını hatırlaması, yeni bir bağ kurmasını kolaylaştıracak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…