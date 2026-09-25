Sevgili Akrep, bugün içinde biriken bir duygu artık gizli kalamayacak kadar güçlü olabilir; dolunay sezgilerini keskinleştirirken seni de daha açık olmaya itiyor. Bu duyguyu partnerinle paylaşman, ilişkinizi daha sağlam bir zemine oturtacak.

Bekar Akrepler ise içinde uzun süredir taşıdığı bir çekimi bugün açıkça ifade edebilir; bu açıklık, beklediğinden daha hızlı ve olumlu bir sonuç getirebilir. Saklamak yerine göstermesi, bugün ona cesaret verecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…