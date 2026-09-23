Sevgili Akrep, ilişkisi olan Akrepler bugün partnerinin içindeki bir çalkantıyı hiçbir şey söylemeden anlayabilir; Ay'ın Balık'a geçmesiyle keskinleşen sezgilerin bu anlayışı kolaylaştırıyor. Bu sessiz anlayış, aranızdaki bağı bugün her zamankinden daha derin kılacak.

Bekar Akrepler ise bugün derinlerde hissettiği bir çekimi artık görmezden gelemeyeceğini fark edebilir; bu farkındalık bugün harekete geçmen için bir işaret olabilir. Bu farkındalık, bugün harekete geçmen için gereken cesareti sana verebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…