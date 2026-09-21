Sevgili Akrep, ilişkisi olan Akrepler yüzeysel bir sohbetin bugün kendisine yetmediğini, derin bir konuşma ihtiyacı hissettiğini fark edebilir; Ay'ın Kova'daki konumunun getirdiği bu gerilim, partneriyle daha samimi bir sohbete zemin hazırlayabilir.

Bekar Akrepler ise ilk göz temasının bile kendisini fazlasıyla etkileyebileceğini, ama acele etmeden derinliği zamana bırakmanın daha doğru olduğunu görebilir; sabırlı kalması bugün ona avantaj sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…