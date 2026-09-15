Sevgili Akrep, gün boyunca Ay'ın kendi burcunuzda olması içinize attığınız bir şüpheyi iyice büyütebilir; bunu saklamak sizi yoruyor. Akşam Ay'ın Yay'a geçmesiyle birlikte bu ağırlık hafifliyor, şüphenizi dile getirmek şimdi güveni yıkmak yerine pekiştirebilir.

Bugün bekar Akrepler için sıradan bir tanışma yetmeyebilir; ilginizi çeken kişide bir gizem, bir sır hissetmeniz gerekiyor. Karşılaştığınız biri tam da bu havayı taşıyorsa, merakınızı bastırmayın.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…