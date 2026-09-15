Sevgili Akrep, gün boyunca Ay'ın kendi burcunuzda olması bugünü sizin için yoğun kılıyor; kariyerde uzun süredir sezdiğiniz bir gerçek açığa çıkabilir. Akşam Ay'ın Yay'a geçmesiyle bu yoğunluk yerini daha hafif bir rahatlamaya bırakıyor.

Para konusunda gün içinde ortak bir hesap ya da paylaşılan bir yatırımla ilgili net bir bilgiye ulaşabilirsiniz; akşama doğru bu bilgiyle nasıl ilerleyeceğinize daha soğukkanlı karar verebilirsiniz.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Akrepler gün içinde içine attığı bir şüpheyi taşıyabilir; akşam saatlerinde bunu dile getirmek güveni pekiştirebilir. Bekar Akrepler için sıradan bir tanışma yetmeyebilir; ilginizi çeken kişide bir gizem, bir sır hissetmeniz gerekiyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…