article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Akrep Burcu chevron-right-grey 12 Eylül Cumartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
12 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.09.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Eylül Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 12 Eylül Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Venüs burcundayken insanlar senden daha fazla haber almak, seni planlarına dahil etmek veya fikrini sormak isteyebilir. Başak Yeni Ayı’nın ardından arkadaş çevrende başlayacak bir proje ya da organizasyonda da sana görev düşebilir. Bütün işi üstlenme; ilk planlamada kimin ne yapacağını paylaşmak sonradan seni rahatlatacaktır. Özellikle organizasyon kısmı sana kaldıysa tarih ve kişi sayısını kesinleştirmeden rezervasyon yapmamalısın.

Para konusunda arkadaş grubuyla yapılacak bir organizasyon için senden ön ödeme istenebilir. Herkesin katılımı kesinleşmeden bütün tutarı kendi kartından geçirmek yerine kişi başı rakamı gönder. Sonradan para toplamaya çalışmak planın kendisinden daha yorucu olabilir.

Peki ya aşk? Venüs burcunda ilerlerken ilişkin varsa karşındaki seninle daha fazla vakit geçirmek isteyebilir. Sen de bunu istiyorsan plan yapmasını yalnızca ondan bekleme; bu kez yeri veya saati sen seç. Bekarsan son günlerde sana daha sık yazmaya başlayan birinin ilgisini fark edebilirsin; mesaj sıklığından çok sohbetin sana keyif verip vermediğine bak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Akrep burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın