Sevgili Akrep, Venüs burcundayken insanlar senden daha fazla haber almak, seni planlarına dahil etmek veya fikrini sormak isteyebilir. Başak Yeni Ayı’nın ardından arkadaş çevrende başlayacak bir proje ya da organizasyonda da sana görev düşebilir. Bütün işi üstlenme; ilk planlamada kimin ne yapacağını paylaşmak sonradan seni rahatlatacaktır. Özellikle organizasyon kısmı sana kaldıysa tarih ve kişi sayısını kesinleştirmeden rezervasyon yapmamalısın.

Para konusunda arkadaş grubuyla yapılacak bir organizasyon için senden ön ödeme istenebilir. Herkesin katılımı kesinleşmeden bütün tutarı kendi kartından geçirmek yerine kişi başı rakamı gönder. Sonradan para toplamaya çalışmak planın kendisinden daha yorucu olabilir.

Peki ya aşk? Venüs burcunda ilerlerken ilişkin varsa karşındaki seninle daha fazla vakit geçirmek isteyebilir. Sen de bunu istiyorsan plan yapmasını yalnızca ondan bekleme; bu kez yeri veya saati sen seç. Bekarsan son günlerde sana daha sık yazmaya başlayan birinin ilgisini fark edebilirsin; mesaj sıklığından çok sohbetin sana keyif verip vermediğine bak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…