Sevgili Akrep, Ay’ın Merkür’den aldığı destek bugün uzaklarla bağlantılı işlerini hızlandırabilir. Başka bir şehirdeki müşteriyle görüşme, eğitim başvurusu, seyahat planı ya da yabancı bir şirketle yapılacak yazışma beklediğinden hızlı ilerleyebilir. Gün içinde olumlu bir yanıt alırsan tarih belirlemeden önce programındaki diğer işleri de hesaba kat.

Maddi konularda seyahatle bağlantılı bir değişiklik masraf çıkarabilir. Bilet saatini değiştirmek, bagaj hakkı eklemek, araç kiralamak ya da konaklamayı bir gece uzatmak gerekebilir; değişiklik ücretini yeni rezervasyon maliyetiyle karşılaştırmak sana avantaj sağlayabilir.

Aşk hayatında Ay ile Venüs arasındaki kare, partnerinle gelecek planları konusunda farklı beklentileri görünür hale getirebilir. Özellikle tatil, taşınma ya da başka bir şehirde yaşama ihtimali konuşuluyorsa ikinizin öncelikleri aynı olmayabilir. Bekarsan başka bir şehirde yaşayan ya da sık seyahat eden biriyle iletişimin yoğunlaşabilir; aradaki mesafenin bu yakınlaşmaya ne kadar engel olacağını zaman gösterecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…