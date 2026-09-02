Sevgili Akrep, sabah insanlarla kurduğun denge günün ikinci bölümünde daha ciddi meselelere taşınabilir. Ay ortak kaynaklar alanına geçtiğinde konuşmalar borç, kredi, vergi, kira ya da birlikte karşılanan bir masraf etrafında dönebilir. Hızlı karar vermeni isteyen biri olursa ayrıntıları incelemek için zaman istemekten çekinmemelisin. Yarınki Son Dördün, bugün konuşulan konunun hangi kısmının değişmesi gerektiğini daha açık gösterebilir.

Bir borç, ödeme planı ya da bölüşülen bir masraf varsa rakamları dikkatlice kontrol etmelisin. Ne kadar ödeyeceğini ve son tarihin ne olduğunu bilmeden onay vermemelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, güven ya da sorumluluklarla ilgili ağır bir mesele açılabilir; konuyu kişiselleştirmeden konuşmak önemli. Bekar bir Akrep burcu isen, hafif başlayan bir sohbet karşındaki kişinin sana beklediğinden daha fazla şey anlatmasıyla farklı bir yöne gidebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…