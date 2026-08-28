Sevgili Akrep, bir arkadaşınla ya da dahil olduğun bir grupla ilgili mesele, paylaşılan bir konu yüzünden gerilebilir. Güneş-Uranüs karesi arkadaşlık alanınla ortak kaynaklar alanını zorluyor; birinin beklentisi ile senin sınırın uyuşmayabilir. Bu noktada neyi kabul edip etmediğini açık söylemek daha iyi olur, çünkü bu tür meseleler konuşulmadıkça büyüyebilir.

Maddi konularda paylaşılan bir hesapta hızlı bir hareket yaşanabilir. Kim ne kadar ödüyor, hangi rakam kime ait, bunları yeniden gözden geçirmek işini kolaylaştırır.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, dünkü duygu yoğunluğunun ardından ne istediğin daha açık hale gelebilir. Bekar bir Akrep burcu isen, bir arkadaş ortamında biri sana alıştığından daha yakın davranabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…