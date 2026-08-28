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Akrep Burcu right-white
29 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 29 Ağustos Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bir arkadaşınla ya da dahil olduğun bir grupla ilgili mesele, paylaşılan bir konu yüzünden gerilebilir. Güneş-Uranüs karesi arkadaşlık alanınla ortak kaynaklar alanını zorluyor; birinin beklentisi ile senin sınırın uyuşmayabilir. Bu noktada neyi kabul edip etmediğini açık söylemek daha iyi olur, çünkü bu tür meseleler konuşulmadıkça büyüyebilir.

Maddi konularda paylaşılan bir hesapta hızlı bir hareket yaşanabilir. Kim ne kadar ödüyor, hangi rakam kime ait, bunları yeniden gözden geçirmek işini kolaylaştırır.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, dünkü duygu yoğunluğunun ardından ne istediğin daha açık hale gelebilir. Bekar bir Akrep burcu isen, bir arkadaş ortamında biri sana alıştığından daha yakın davranabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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