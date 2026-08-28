Sevgili Akrep, birinin beklentisi ile senin sınırın birbirine uymayabilir. Güneş-Uranüs karesi ortak kaynaklar alanını zorluyor; ilişkin varsa, paylaşılan bir sorumluluk ya da beklenti aranızda gerginlik yaratabilir. Ne istediğini açık söylemen daha iyi olur, çünkü içine attığın meseleler büyüyerek geri dönebilir. Dünkü yoğunluğun ardından bazı şeyleri daha açık görmeye başlayabilirsin.

Bekarsan, bir arkadaş ortamında biri sana alıştığından daha yakın davranabilir. Bu ilgi seni şaşırtırsa hemen kapıyı kapatma; önce gerçekten ne hissettiğine bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…