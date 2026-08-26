Sevgili Akrep, akşam Güneş ile Merkür kavuşumu sosyal çevreni hareketlendirirken gece Ay Balık burcuna geçerek doğrudan aşk alanını canlandırıyor. İlişkin varsa, günün sonunda daha sıcak, yakın ve keyifli bir hava yakalayabilirsiniz. Gün içinde bir şey canınızı sıktıysa geceyi yine aynı meseleyi konuşarak geçirmek yerine birlikte hoşunuza giden bir şey yapmak daha iyi gelebilir.

Bekarsan, Ay’ın aşk alanına geçmesi güçlü bir çekim yaratabilir. Hislerini bastırman gerekmiyor ama karşı tarafın sana ne kadar karşılık verdiğini de gör. Sadece sen heyecanlanıyorsan biraz yavaşlamak daha iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…