Sevgili Akrep, sabah Güneş-Neptün açısı bir arkadaşından beklediğin desteği alamadığını düşündürebilir, öğle saatlerindeki Merkür-Plüton açısı ise aşk ya da yaratıcılık konusunda güçlü bir farkındalık getirebilir. Akşam Güneş ile Merkür arkadaşlık ve hedefler alanında kavuştuğunda bir ekip, proje ya da gelecek planıyla ilgili kararın daha belirgin hale geliyor.

Maddi konularda özellikle yaratıcı bir işten ya da yan projeden gelecek kazanç gündeme gelebilir. Akşamki kavuşum ücret ve beklenti konuşmalarında seni destekliyor. Rakamı sormaktan ya da kendi beklentini söylemekten çekinme.

Peki ya aşk? Gece Ay Balık burcuna geçerek tam aşk alanını hareketlendiriyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle aranızdaki sıcaklık belirgin biçimde artabilir. Gün içinde yaşanan bir gerginlik varsa onu sürekli yeniden konuşmak yerine birlikte keyif aldığınız bir şey yapmak daha iyi gelebilir. Bekar bir Akrep burcu isen, güçlü bir çekim yaşayabilirsin. His güzel ama karşılıklı ilgi olup olmadığını da görmeye çalış. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…