Sevgili Akrep, haftanın başında arkadaş çevresi veya birlikte çalışılan bir ekip üzerinden yeni bir hareketlilik başlayabilir. Güneş–Mars sekstili bir proje, organizasyon ya da ortak iş için doğru kişileri bir araya getirmeyi kolaylaştırabilir. Cuma civarında kimsenin fark etmediği ancak sürekli aynı kişinin üstlendiği bir görev yorucu hale gelebilir. İşin bir kısmını paylaşmak veya görev dağılımını değiştirmek rahatlatıcı olabilir.

Maddi konularda ortak bir organizasyon, ekip çalışması ya da proje için ön ödeme gerekebilir. Katılacak kişiler kesinleşmeden bütün tutarı tek kişinin üstlenmesi sonradan sorun yaratabilir. Hafta sonu rakam beklenmedik biçimde değişirse farkın nedenini öğrenmeden ödeme yapmamak daha doğru olur.

Peki ya aşk? Venüs burcundayken Plüton’la yaptığı kare ilişkide kıskançlık, kararlar veya kişisel sınırlar konusunda bir meseleyi görünür hale getirebilir. İlişkin varsa rahatsız eden noktayı karşı tarafın anlamasını beklemek yerine doğrudan ifade etmek daha kolay olabilir. Bekarsan ilgisini giderek daha açık gösteren biri olabilir; karşı tarafın ilgisinden çok sohbetin ne kadar doğal ilerlediğine bakmak daha anlamlı olur. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…