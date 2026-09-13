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Akrep Burcu right-white
14 - 20 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.09.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 14 Eylül - 20 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 14 Eylül - 20 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, haftanın başında arkadaş çevresi veya birlikte çalışılan bir ekip üzerinden yeni bir hareketlilik başlayabilir. Güneş–Mars sekstili bir proje, organizasyon ya da ortak iş için doğru kişileri bir araya getirmeyi kolaylaştırabilir. Cuma civarında kimsenin fark etmediği ancak sürekli aynı kişinin üstlendiği bir görev yorucu hale gelebilir. İşin bir kısmını paylaşmak veya görev dağılımını değiştirmek rahatlatıcı olabilir.

Maddi konularda ortak bir organizasyon, ekip çalışması ya da proje için ön ödeme gerekebilir. Katılacak kişiler kesinleşmeden bütün tutarı tek kişinin üstlenmesi sonradan sorun yaratabilir. Hafta sonu rakam beklenmedik biçimde değişirse farkın nedenini öğrenmeden ödeme yapmamak daha doğru olur.

Peki ya aşk? Venüs burcundayken Plüton’la yaptığı kare ilişkide kıskançlık, kararlar veya kişisel sınırlar konusunda bir meseleyi görünür hale getirebilir. İlişkin varsa rahatsız eden noktayı karşı tarafın anlamasını beklemek yerine doğrudan ifade etmek daha kolay olabilir. Bekarsan ilgisini giderek daha açık gösteren biri olabilir; karşı tarafın ilgisinden çok sohbetin ne kadar doğal ilerlediğine bakmak daha anlamlı olur. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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