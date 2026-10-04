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Akrep Burcu right-white
5 - 11 Ekim 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 5 Ekim - 11 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 5 Ekim - 11 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta konuşmak için doğru kelimeleri bulacaksın. Merkür ile Venüs senin burcunda buluşurken sustuğun bir şeyi açıkça söylemek, partnerinle aranızdaki yakınlığı artırabilir. Venüs retrosu derin duyguları yüzeye çıkardığı için kıskançlık ya da güven konusunda eski bir yara da sızlayabilir. Bunu bir suçlama olarak değil, bir ihtiyaç olarak ifade et; şunu yaptın demek yerine şunu hissettim demek kapıları açık tutar.

Yalnızsan geçmişten kalan bir hikâye seni durdurabilir. Yine de kendi değerini bilmen ve acele etmemen yeni bir yakınlığa kapı aralar. Yeniay arka planda sessiz bir arınma sağlıyor; bırakmak istediğin hislerden birini bu hafta gerçekten bırakabilirsin, böylece yeni gelen kişiye daha boş bir kalple bakarsın.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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