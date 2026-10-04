Sevgili Akrep, bu hafta konuşmak için doğru kelimeleri bulacaksın. Merkür ile Venüs senin burcunda buluşurken sustuğun bir şeyi açıkça söylemek, partnerinle aranızdaki yakınlığı artırabilir. Venüs retrosu derin duyguları yüzeye çıkardığı için kıskançlık ya da güven konusunda eski bir yara da sızlayabilir. Bunu bir suçlama olarak değil, bir ihtiyaç olarak ifade et; şunu yaptın demek yerine şunu hissettim demek kapıları açık tutar.

Yalnızsan geçmişten kalan bir hikâye seni durdurabilir. Yine de kendi değerini bilmen ve acele etmemen yeni bir yakınlığa kapı aralar. Yeniay arka planda sessiz bir arınma sağlıyor; bırakmak istediğin hislerden birini bu hafta gerçekten bırakabilirsin, böylece yeni gelen kişiye daha boş bir kalple bakarsın.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…