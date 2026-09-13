Sevgili Akrep, bu hafta Plüton bedeninizde biriken gerginliği yüzeye çıkarmak istiyor. 14-20 Eylül aralığında uzun süredir görmezden geldiğiniz küçük bir rahatsızlık artık dikkatinizi çekecek kadar belirginleşebilir; bunu ertelemek yerine üzerine gitmeniz iyileşme sürecini hızlandıracak. Yoğun duygusal iniş çıkışlar, özellikle hafta ortasında, uyku düzeninizi bozabilir. Her şeyi kontrol etme isteğiniz bedeninizi de gevşemekten alıkoyabilir; bırakmayı öğrenmek burada gerçek bir şifa yöntemi. Yenilenme gücünüz güçlü, bu yüzden küçük bir aksaklık bile beklediğinizden hızlı toparlanmanıza engel değil. Suya, banyoya ya da yüzmeye ayıracağınız zaman bu hafta size fazlasıyla iyi gelecek.

Gelecek hafta görüşmek üzere sağlıkla kal…