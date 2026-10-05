Huzur Hayata Kattıklarımızla Büyüyor: Araştırmaya Göre Hayatı Anlamlı Kılan 4 Adım
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Huzuru çoğu zaman sahip olduklarımızda ararız: daha rahat bir ev, daha yüksek bir maaş, daha az dert. Oysa psikologların 397 yetişkinle yürüttüğü bir araştırma, hayatı anlamlı kılan şeyin aldıklarımızdan çok hayata kattıklarımız olduğunu gösteriyor. Üstelik bu anlam duygusu, gelip geçen mutluluk anlarından çok daha uzun soluklu. Hayatınızı değiştirebilecek 4 adım şöyle:
Kaynak: Greater Good Magazine
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Vermek, anlam duygusunu almaktan çok daha fazla besliyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sevdiklerinize ayırdığınız zaman hem mutluluğu hem anlamı artırıyor
3. Kendini ifade edenler hayatlarını daha anlamlı buluyor
4. Zorluklardan kaçmamak hayata derinlik katıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın