Huzur Hayata Kattıklarımızla Büyüyor: Araştırmaya Göre Hayatı Anlamlı Kılan 4 Adım

Florida State Üniversitesi'nden psikolog Roy Baumeister ile Stanford Üniversitesi'nden Jennifer Aaker'ın da aralarında bulunduğu ekip, katılımcılara bir ay boyunca hayatlarındaki mutluluk ve anlam duygusuna dair sorular yöneltti. Journal of Positive Psychology'de yayımlanan çalışmanın en dikkat çekici bulgusu verme ile alma arasındaki farktı. İlişkilerinde kendini daha çok 'alan' taraf olarak tanımlayanlar daha mutlu görünürken, kendini 'veren' olarak görenler hayatlarını belirgin biçimde daha anlamlı buluyordu.

Benzer bir tablo başka çalışmalarda da çıktı. 400'ü aşkın kişiyle yapılan bir araştırmada, başkalarına karşılıksız yardım edenlerin hayatlarındaki amaç duygusunun daha güçlü olduğu görüldü. Science dergisinde yayımlanan bir başka deneyde ise küçük bir tutarı kendine değil de bir başkasına harcamanın bile kişinin gününü güzelleştirdiği ortaya kondu.

Vermek illa büyük bir fedakarlık anlamına gelmiyor. Komşuya bir tabak yemek götürmek, bir arkadaşın taşınmasına el atmak ya da bildiğiniz bir şeyi birine sabırla öğretmek de bu kapsama giriyor. Araştırmacılara göre verme davranışı bir zorunluluk değil kendi tercihiniz olduğunda ve yaptığınız iyiliğin karşı taraftaki etkisini gördüğünüzde çok daha iyi hissettiriyor.