Caner Kurtaran, 2006'da yayın hayatına başlayan Yaprak Dökümü'nde Ali Rıza Bey'in oğlu Şevket'e hayat vererek geniş kitlelerce tanındı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Şevket'i Hasan Küçükçetin canlandırmaya başladı, ancak birçok izleyici için gerçek Şevket Caner Kurtaran olarak kaldı.

Kurtaran, Yaprak Dökümü'nün yanı sıra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Aşk ve Ceza, Huzur Sokağı, Bir Deniz Hikayesi, Tek Yürek ve Hudutsuz Sevda gibi dizilerde yer aldı. Sinemada ise Kurtlar Vadisi Irak, Ayla, Müslüm, Garip Bülbül Neşet Ertaş ve Malazgirt 1071 gibi filmlerde rol aldı. Son olarak 2023'te Adalet dizisinde ve Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filminde izlemiştik.