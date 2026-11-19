Yaprak Dökümü'nün Şevket'i Caner Kurtaran'ın Son Hali Ortaya Çıktı
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Yaprak Dökümü'nün Şevket'i olarak hatırlanan Caner Kurtaran'ın yeni bir karesi sosyal medyada gündem oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncunun son hali, izleyicileri bir kez daha 2000'li yıllara götürdü.
Caner Kurtaran, Yaprak Dökümü'ndeki Şevket rolüyle tanındı.
Caner Kurtaran'ın son hali ortaya çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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