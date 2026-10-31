Sonunu Bildiği Yaprak Dökümü'nü Bırakamayan Seyircinin Sırrını "Fikret" Bennu Yıldırımlar Çözdü

Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Yaprak Dökümü, 2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlandı. Ali Rıza Bey ve ailesinin dağılışını anlatan dizi, 174 bölümle hafızalara kazındı.

Dizi final yapalı 16 yıl oldu ama hikâye bitmedi. Tekrar yayınlar sayesinde Yaprak Dökümü hem ilk izleyicisini yeniden ekran başına topluyor hem de onu hiç izlememiş yeni kuşaklara ulaşıyor. Seda Demir'den Güven Hokna'ya, oyuncuların son halleri bile hâlâ sosyal medyada gündem oluyor.

Üstelik izleyicilerin önemli bir kısmı hangi bölümde ne olacağını çoktan biliyor. Necla'nın, Leyla'nın, Ferhunde'nin başına gelenler ezbere bilinse de kumanda yine aynı dizide kalıyor. Peki bu bağlılığın sebebi ne?