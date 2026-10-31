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Sonunu Bildiği Yaprak Dökümü'nü Bırakamayan Seyircinin Sırrını "Fikret" Bennu Yıldırımlar Çözdü

Sonunu Bildiği Yaprak Dökümü'nü Bırakamayan Seyircinin Sırrını "Fikret" Bennu Yıldırımlar Çözdü

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
31.10.2026 - 13:15
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Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar, ilk bölümünün üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen ekrandan düşmeyen dizinin izleyiciyi neden hâlâ yakaladığını anlattı. Usta oyuncuya göre mesele hikâyenin kendisinde değil, izleyicinin dizide bulduğu duyguda saklı.

KAYNAK: Nihat'la Muhabbet / YouTube

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Yaprak Dökümü, ilk bölümünün üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen ekrandan düşmüyor.

Yaprak Dökümü, ilk bölümünün üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen ekrandan düşmüyor.

Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Yaprak Dökümü, 2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlandı. Ali Rıza Bey ve ailesinin dağılışını anlatan dizi, 174 bölümle hafızalara kazındı.

Dizi final yapalı 16 yıl oldu ama hikâye bitmedi. Tekrar yayınlar sayesinde Yaprak Dökümü hem ilk izleyicisini yeniden ekran başına topluyor hem de onu hiç izlememiş yeni kuşaklara ulaşıyor. Seda Demir'den Güven Hokna'ya, oyuncuların son halleri bile hâlâ sosyal medyada gündem oluyor.

Üstelik izleyicilerin önemli bir kısmı hangi bölümde ne olacağını çoktan biliyor. Necla'nın, Leyla'nın, Ferhunde'nin başına gelenler ezbere bilinse de kumanda yine aynı dizide kalıyor. Peki bu bağlılığın sebebi ne?

Fikret'e hayat veren Bennu Yıldırımlar, izleyicinin Yaprak Dökümü'ne sığındığını söyledi.

Fikret'e hayat veren Bennu Yıldırımlar, izleyicinin Yaprak Dökümü'ne sığındığını söyledi.

Dizide Ali Rıza Bey'in Adapazarı'nda yaşayan büyük kızı Fikret'i canlandıran Bennu Yıldırımlar, Nihat Sırdar'ın YouTube programı Nihat'la Muhabbet'e konuk oldu. Sohbette konu bir noktada dizinin bugün hâlâ neden bu kadar izlendiğine geldi.

Usta oyuncu cevabı izleyicinin ruh hâlinde aradı: 'O bölümde ne olacağını biliyor. Kendini güvende hissediyor.'

Yıldırımlar'ın tarifinde izleyiciyi ekrana bağlayan şey sürpriz değil, sürprizin olmaması. Sonunu bildiği bir hikâyeyi yeniden izleyen seyirci, ne olacağını merak etmek yerine tanıdık sahnelerin rahatlığını yaşıyor.

Bennu Yıldırımlar'a göre izleyici, Yaprak Dökümü'nde o dönemin daha güvenli ortamını özlüyor.

Bennu Yıldırımlar'a göre izleyici, Yaprak Dökümü'nde o dönemin daha güvenli ortamını özlüyor.

Yıldırımlar'ın sözleri bildik bir hikâyeyle sınırlı kalmadı. Oyuncu, izleyicinin diziyle birlikte bir dönemi de yeniden yaşadığını düşünüyor: 'O dönemin yaşadığı daha güvenli ortamını özlüyor. Bir sürü şeyi özlüyor ve sığınıyor aslında.'

Bu da Yaprak Dökümü'nü bugünün izleyicisi için 2000'lerin ortasına açılan bir pencereye dönüştürüyor. Konaktaki aile sofraları, Ali Rıza Bey'in ilkeleri, Hayriye Hanım'ın telaşı... Hepsi seyirciye aşina bir dünya sunuyor.

Yıldırımlar aynı sohbette dizinin farklı yaşlardan izleyiciye ulaşmasının gurur verici olduğunu söylemiş, ancak oyuncuların tekrar yayınlardan herhangi bir ücret almadığını da açıklamıştı.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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