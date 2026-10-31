Sonunu Bildiği Yaprak Dökümü'nü Bırakamayan Seyircinin Sırrını "Fikret" Bennu Yıldırımlar Çözdü
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Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar, ilk bölümünün üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen ekrandan düşmeyen dizinin izleyiciyi neden hâlâ yakaladığını anlattı. Usta oyuncuya göre mesele hikâyenin kendisinde değil, izleyicinin dizide bulduğu duyguda saklı.
KAYNAK: Nihat'la Muhabbet / YouTube
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Yaprak Dökümü, ilk bölümünün üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen ekrandan düşmüyor.
Fikret'e hayat veren Bennu Yıldırımlar, izleyicinin Yaprak Dökümü'ne sığındığını söyledi.
Bennu Yıldırımlar'a göre izleyici, Yaprak Dökümü'nde o dönemin daha güvenli ortamını özlüyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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